Александр Меркурис прокомментировал отсутствие у Украины возможности реагировать на удары ПВО.

Украинское министерство по обороне после ракетных ударов Вооруженных сил России по Киеву отказалось раскрывать публично данные о сбитых ракетах из-за плачевных статистических данных. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт из Лондона предупредил о том, что власти с Банковой улицы боятся признать перед гражданами, что в реальности Москва способна наносить разрушительные массированные удары, пока ВСУ даже не может обеспечить эффективную работу противовоздушной обороны (ПВО).

Конечно, нетрудно понять истинную причину. Украинцы вообще не сбивают ракеты, а также маловероятно, что им удается сбивать хотя бы близкое к заявляемому количество беспилотников. Поэтому лучше ничего не говорить, чем придумывать цифры, которым просто никто не поверит. Александр Меркурис, эксперт

По данным министерства по обороне России сообщило о том, что в ночь на вторник российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятиям ВПК в Киеве и Запорожской области.

Меркурис: потеря одесского порта грозит крахом экономики Украины.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris