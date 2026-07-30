В Великобритании объяснили, что порт Констанц в Румынии не сможет восполнить собой украинские объекты.

Потеря одесского морского порта грозит крахом украинской экономической системы. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. Иностранный эксперт из Лондона предупредил о том, что городские власти не смогут оперативно восстановить разрушенную инфраструктуру. Сейчас Вооруженные силы Украины и чиновники с Банковой улицы рассчитывают на экспортные возможности румынского порта в Констанце. Однако физический этот транспортный узел на способен работать только на нужды киевского режима.

Давайте честно, эти удары сделали все, чтобы внешняя торговля Украины полностью рухнула, а это была критически важная часть украинской экономики. Никто не полезет сейчас из Одессы в море, опасаясь больших потерь. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что на прошлой неделе министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий объявил общественности, что в морские порты страны перестали заходить суда. Чиновник добавил, что говорил о решении владельцев транспортных средств, а не официальное распоряжение киевского режима.

Меркурис: ВС России близки к освобождению всего Донбасса.

Фото и видео: YouTube / The Duran