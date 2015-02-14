В ГД предложили передать ФССП функции частных коллекторов

Законодательная инициатива направлена министру юстиции Константину Чуйченко.

Депутат от фракции КПРФ в Государственной думе Георгий Камнев предложил на российской территории передать весь функционал взыскания задолженности граждан от частных коллекторов к Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Соответствующей информацией с журналистами поделилась пресс-служба политического деятеля. Парламентарий из нижней палаты заметил, что требуется полностью запретить частную коллекторскую деятельность по стране. При этом обязанности по законному взысканию задолженности с граждан передать ФССП.

У приставов достаточно полномочий для взыскания долгов, но нет личного интереса, который мотивировал бы их нарушать законы и правила. А от частных коллекторских компаний пользы нет никому, кроме них самих. Георгий Камнев, депутат ГД РФ

Политик пояснил, что сейчас в России коллекторы не имеют право угрожать, оскорблять должников, а также сообщать о долгах на их работу или оказывать давление на родственников и друзей. Однако в реальности эти условия не всегда выполняются,. При этом многие должники не рискуют жаловаться на противоправные действия в своем отношении потому, что не хотят связываться с коллекторами.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv