В ГД рассказали, на что повлияет увеличение МРОТ

Как отметила Стенякина, к МРОТ привязаны некоторые социальные выплаты и механизмы.

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на российской территории влияет на минимальные размеры не только зарплат, но и некоторых пособий, в том числе по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком до полутора лет. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала член профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Парламентарий из нижней палаты отметила, что федеральный МРОТ увеличивается ежегодно с первого января. Согласно поручению главы государства Владимира Путина, этот показатель должен вырасти к 2030 году как минимум до 35 тысяч рублей. В 2026 году выплата составляет 27 093 рубля.

МРОТ служит базой или порогом для расчета, либо используется как критерий при оценке права на ту или иную поддержку. В перечень таких социальных выплат входят: пособие по временной нетрудоспособности (больничный), пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, пособие по безработице. Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

Политический деятель уточнила, что у работодателей в связи с ростом МРОТ появляется задача привести заработные платы в соответствии с новым минимумом. Они не могут игнорировать или не замечать повышение МРОТ и оставлять зарплаты ниже нового минимума. За подобное бездействие в России предусмотрена административная ответственность по статье 5.27 КоАП России. В ряде случаев возможны более серьезные правовые последствия для нарушителей.

В ОП считают, что МРОТ в России должен быть не менее 50 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv