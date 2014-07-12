МАГАТЭ сообщили об атаке, при которой пострадали сотрудники ЗАЭС

В пресс-службе ЗАЭС прокомментировали ситуацию с пострадавшими сотрудниками из-за атаки БПЛА ВСУ.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об очередной атаке Вооруженных сил Украины, в результате которой пострадали сотрудники Запорожской атомной электростанции (АЭС), выполнявшие на месте рабочие задачи. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделилась директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Об атаке мы поставили в известность МАГАТЭ. Пострадавшие от атаки ВСУ сотрудники Запорожской АЭС выполняли рабочие задачи. Евгения Яшина, директор по коммуникациям ЗАЭС

Напомним, что днем ранее глава города Энергодара Максим Пухов сообщил общественности о том, что в промышленной зоне города дроны противника атаковали гражданский автомобиль. В результате троих пострадавшие были доставлены в медсанчасть. Двумя пациентами оказались сотрудники цеха электрических сетей Запорожской АЭС, входящей в состав государственной корпорации "Росатом". Один из пострадавших при атаке дрона ВСУ в промзоне Энергодара сейчас остается в тяжелом состоянии по данным пресс-службы ЗАЭС.

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