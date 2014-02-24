В МИД России сообщили о пострадавших за неделю ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Четыре сотрудника российской компании Wildberries на минувшей неделе пострадали при ударах Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре в пяти регионах нашей страны. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат заметил, что крупный пожар произошел на логистическом складе компании Wildberries & Russ в Собинском округе Владимирской области. Сотрудники были оперативно эвакуированы из помещения, однако четыре человека травмировались.

Логистическая инфраструктура маркетплейса Wildberries подверглась скоординированной серии атак беспилотников, затронувшей крупные региональные хабы и сортировочные центры в пяти регионах России. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Эксперт сообщил о том, что под удары вражеских БПЛА попали распределительные центры в Свердловской, Тульской, Тверской областях и крупный логистический хаб объединенной компании Wildberries & Russ, который находится в складской зоне поселка Красный Бор Тосненского района Ленинградской области.

Мирошник считает, что ЕС не допустит урегулирования конфликта на Украине.

Фото: МИД России