Заминированные тела военных ВСУ с изуродованными лицами нашли под Харьковом

Таким образом генштаб ВСУ пытается скрыть переброску подразделения на этот участок фронта.

Во время боев в Харьковской области военнослужащие группировки "Север" обнаружили заминированные тела штурмовиков ВСУ. Также у украинских солдат были сильно обезображены лица, сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

Страшное захоронение сделали рядом с селом Щербаковка. Авторы канала предположили, что командование ВСУ таким жутким способом пытается не афишировать факт переброски подразделения на данный участок фронта.

По данным канала, это уже не первый подобный случай в Харьковской области: в последних числах июня при зачистке подвалов в селе Лосевка были найдены заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады теробороны. Выяснилось, что некоторые из них погибли от рук своих сослуживцев.

Ранее мы сообщали, что боевики ВСУ перепутали свои позиции с российскими под Сумами и погибли.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)