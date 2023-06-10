После вмешательства прокуратуры сотруднице петербургской организации выплатили 450 тыс. рублей

Средства удерживали после увольнения женщины.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению о восстановлении трудовых прав. Заявительница работала в коммерческой организации, и при увольнении ей не выплатили заработную плату и окончательный расчет в общем размере свыше 450 тыс. рублей. Об этом сообщили 11 августа в надзорном ведомстве.

Данные нарушения явились основанием для внесения прокурором представления в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью. В результате задолженность была погашена полностью.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга добилась возврата 280 тыс. рублей для пенсионерки с инвалидностью. Она предоставила в долг 400 тыс. рублей под расписку.

Фото: Piter.TV