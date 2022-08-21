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В Главном усадебном доме "Парка Монрепо" восстановили исторические барельефы
Сегодня, 9:12
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В Главном усадебном доме "Парка Монрепо" восстановили исторические барельефы

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После завершения всех работ исторические элементы разместят в постоянной экспозиции усадьбы.

Специалисты Международного центра реставрации завершили восстановление фасадных барельефов Главного усадебного дома музея-заповедника "Парк Монрепо" в Выборге. Как сообщает ЛенТВ24, работы проводились под руководством реставратора первой категории Натальи Мазур.

В ходе комплексной реставрации мастера удалили выступающий фрагмент арматуры и поврежденный ржавчиной участок гипсовой основы, очистили внутреннюю арматуру от коррозии и покрыли ее изолирующим лаком, восполнили гипсовое основание в месте выборки и обработали участок составом против ржавчины и пропитали готовые изделия специальным раствором для удаления и предотвращения биопоражений.

По словам художника-реставратора Ольги Окатовой, основой украшений служил гипс с многочисленными красочными наслоениями, которые было рекомендовано удалить для выявления оригинальной фактуры. Как рассказала заместитель директора "Парка Монрепо" Галина Чернецкая, после завершения всех работ исторические элементы разместят в постоянной экспозиции усадьбы. Там они будут экспонироваться в паре с уже представленным аналогичным образцом.

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Фото: ВКонтакте / Международный центр реставрации

Теги: ленобласть, парк монрепо
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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