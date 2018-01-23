The Washington Post раскрыл ход тайной операции, произошедшей на саммите НАТО в Турции.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп в начале июля 2026 года тайно вылетел из столицы Турции где состоялся летний саммит НАТО, на военно-транспортном самолете в связи с угрозой. Однако ранее Белый дом утверждал, что политик находился на борту своего авиалайнера. Соответствующими сведениями от 10 августа поделились журналисты из местного издания The Washington Post (WP).

В прошлом месяце в связи с угрозой убийства иранской стороной президента Дональда Трампа была проведена в срочном порядке операция, в ходе которой он тайно вылетел из Турции на военном самолете, хотя Белый дом заявлял, что он следует бортом ВВС номер один. публикация в иностранном СМИ

Трамп на пресс-конференции со СМИ по итогам саммита НАТО в Анкаре пояснил общественности, что не будет возвращаться из Турции новым президентским бортом, который ранее был подарен ему королевской семьей Катара. Политический деятель рассказал, что не хочет демонстрировать европейцам этот самолет. В результате лидер Белого дома поднялся в Анкаре на борт своего старого президентского авиалайнера. Журналисты узнали о том, что спустя несколько минут Дональда Трампа тайно переместили в самолет ВВС США меньшего размера. Предположительно, речь идет о военно-транспортном С-32А. В публикации говорится о том, что пассажир был доставлен в небольшой грузовой машине. Такое транспортное средство используется при погрузке продуктов питания перед отправкой самолетов.

Источник издания из числа должностных лиц страны подчеркнул, что "операция по введению в заблуждение" потенциальных злоумышленников организована в связи с реальной угрозой для Дональда Трампа, связанной с иранским конфликтом. В публикации авторы статьи написали о том, что в вашингтонской администрации десятилетиями есть опасения по поводу заговоров, направленных для террористической деятельности против высших должностных лиц США. В материале приводится официальное заявление директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чуна. Чиновник не прокомментировал по существу данные, но указал СМИ на то, что у "Америки много врагов".

Трамп отрицает, что выражал недовольство работой Хегсета.

Фото:pxhere.com