За неделю 353 дома подключили к газу в Ленобласти

Всего с жителями региона заключено 60 911 договоров, газовые сети доведены до границ 52 196 земельных участков.

В Ленинградской области набирает темпы программа социальной газификации. За минувшую неделю возможность пользоваться экономичным и экологичным топливом появилась еще у 353 семей — работы по подведению сетей до границ их участков были завершены.

Как сообщили в пресс-службе областного Комитета по ТЭК, реализация проекта идет в плановом режиме. Всего с жителями региона заключено 60 911 договоров, газовые сети доведены до границ 52 196 земельных участков. Полностью выполнено подключение оборудования в 42 069 домовладениях.

Оставить заявку на бесплатное подведение газа до забора можно несколькими способами: на официальном сайте АО "Газпром газораспределение Ленинградская область", на федеральном сайте, в любой клиентском офисе газораспределительной организации или в ближайшем МФЦ.

Ранее мы сообщили о том, что в нескольких населенных пунктах Сланцевского района ввели в эксплуатацию распределительные газопроводы.

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