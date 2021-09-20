Пожар вспыхнул на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре

Работа на объекте не приостанавливалась.

На территории города Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае восплменилось вспомогательное оборудование нефтеперабатывающего завода (НПЗ). В настоящее время пожар оперативно ликвидирован. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители пресс-службы местного предприятия. Сотрудники компании не уведомили о пострадавших. Причины возникновения пожара не раскрываются на текущий момент.

Пострадавших нет, превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано. пресс-служба НПЗ

Также известно, что нефтеперабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре не прекращал работу из-за пожара на оборудовании. Таким образом выпуск топлива осуществляется сотрудниками предприятия в полном объеме. На территории объекта создана комиссия для выяснения обстоятельств инцидента.

Российские регионы начинают ослаблять или отменять лимиты на продажу топлива.

Фото: Piter.tv