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Пожар вспыхнул на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре
Сегодня, 8:22
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Пожар вспыхнул на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре

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Работа на объекте не приостанавливалась.

На территории города  Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае восплменилось вспомогательное оборудование нефтеперабатывающего завода (НПЗ). В настоящее время пожар оперативно ликвидирован. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители пресс-службы местного предприятия. Сотрудники компании не уведомили о пострадавших. Причины возникновения пожара не раскрываются на текущий момент.

Пострадавших нет, превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

пресс-служба НПЗ

Также известно, что нефтеперабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре не прекращал работу из-за пожара на оборудовании. Таким образом выпуск топлива осуществляется сотрудниками предприятия в полном объеме. На территории объекта создана комиссия для выяснения обстоятельств инцидента.

Российские регионы начинают ослаблять или отменять лимиты на продажу топлива.

Фото: Piter.tv

Теги: комсомольск-на-амуре, нпз, регионы
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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