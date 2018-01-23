В МВД рассказали о самых частых предлогах телефонных мошенников

Полицейские назвали наиболее распространенные схемы обмана граждан мошенниками.

Телефонные мошенники на российской территории зачастую звонят жертвам именно под тремя предлогами. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились специалисты пресс-службы столичного главка правоохранительных органов страны. В полиции отмечают, что обычно злоумышленники предоставляются сотрудниками банков, МВД, государственных учреждений и операторов связи.

Сообщают о якобы подозрительных операциях по банковскому счету, необходимости продления договора обслуживания, блокировке номера телефона, попытке оформления кредита на имя гражданина. пресс-центр МВД по Москве

В МВд уточнили, что для предотвращения блокировки номера мобильного телефона или приостановки подозрительной банковской операции, жертву обмана аферисты убеждают в необходимости сообщить им код подтверждения и персональные сведения. Дополнительно они могут вынудить собеседника установить на устройство программы удаленного доступа или перевести денежные средства на так называемые "безопасные" или "резервные" счета.

Напомним, что за первые шесть месяцев этого года полицейские в Москве зарегистрировали более 24 тысяч IT-преступлений. Этот показатель на шесть тысяч меньше, чем фиксировался за аналогичный период 2025 года.

Петербуржцев предупредили о мошенниках в сфере онлайн-обучения.

Фото: Piter.tv