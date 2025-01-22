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У петербуржца нашли боевой пистолет, 900 патронов и взрывпакеты
Сегодня, 12:52
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У петербуржца нашли боевой пистолет, 900 патронов и взрывпакеты

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По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Полицейские Петербурга пресекли противоправную деятельность 62-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщили 7 августа в МВД России. 

В квартире задержанного в Московском районе обнаружили около 900 патронов различного калибра, два взрывпакета, килограмм дымного пороха и предметы, схожие с огнестрельным оружием и его основными частями. Предварительно установлено, что мужчина покупал комплектующие к охолощенному оружию и затем занимался их переделкой. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в Петербурге совершили более 25 тыс. преступлений. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мвд, оружие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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