У петербуржца нашли боевой пистолет, 900 патронов и взрывпакеты

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Полицейские Петербурга пресекли противоправную деятельность 62-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщили 7 августа в МВД России.

В квартире задержанного в Московском районе обнаружили около 900 патронов различного калибра, два взрывпакета, килограмм дымного пороха и предметы, схожие с огнестрельным оружием и его основными частями. Предварительно установлено, что мужчина покупал комплектующие к охолощенному оружию и затем занимался их переделкой. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в Петербурге совершили более 25 тыс. преступлений.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти