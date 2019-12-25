Благодаря прокуратуре ООО вернуло петербуржцу более 200 тыс. рублей зарплаты

Прокурор обращался в суд с исковым заявлением о взыскании долга и компенсации морального вреда.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В обществе с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по заработной плате перед сотрудником на общую сумму более 200 тыс. рублей, сообщило надзорное ведомство 18 сентября.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании долга и компенсации морального вреда. Требования были удовлетворены, мужчина получил свои денежные средства.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга добивается компенсации пострадавшему на производстве работнику. Он не удержался и выпал из кабины автопогрузчика через дверь.

Фото: Piter.TV