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Прокуратура Петербурга добивается компенсации пострадавшему на производстве работнику
Сегодня, 9:51
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Прокуратура Петербурга добивается компенсации пострадавшему на производстве работнику

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Мужчина не удержался и выпал из кабины автопогрузчика через дверь.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку по обращению 60-летнего местного жителя. Он работал в коммерческой организации на улице Салова в должности слесаря-разнорабочего. В феврале на предприятии при уборке склада произошел несчастный случай: мужчина не удержался и выпал из кабины автопогрузчика через дверь. Затем он опрокинулся на потерпевшего и придавил ногу. Здоровью сотрудника был причинен тяжкий вред, сообщили 17 сентября в надзорном ведомстве. 

Проверка показала, что причина случившегося – нарушение требований охраны труда. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Пока документ находится на рассмотрении. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге прокуратура обязала учреждение культуры установить тактильные указатели для инвалидов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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