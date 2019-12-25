Прокуратура Петербурга добивается компенсации пострадавшему на производстве работнику

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку по обращению 60-летнего местного жителя. Он работал в коммерческой организации на улице Салова в должности слесаря-разнорабочего. В феврале на предприятии при уборке склада произошел несчастный случай: мужчина не удержался и выпал из кабины автопогрузчика через дверь. Затем он опрокинулся на потерпевшего и придавил ногу. Здоровью сотрудника был причинен тяжкий вред, сообщили 17 сентября в надзорном ведомстве.
Проверка показала, что причина случившегося – нарушение требований охраны труда. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Пока документ находится на рассмотрении.
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Фото: Piter.TV
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