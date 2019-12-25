В парке "Сосновка" отреставрировали покрытия набивных дорожек

Работы выполнили вдоль Тихорецкого и Светлановского проспектов.

В петербургском парке "Сосновка" отреставрировали более 4 тыс. квадратных метров покрытий набивных дорожек. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города 7 октября.

Работы выполнили вдоль Тихорецкого и Светлановского проспектов. Еще одна важная зона – аллея неподалеку от теннисных кортов, завершающий в этом году этап – участок возле спортивно-стрелкового комплекса "Олимпиец". Специалисты заменили нижний щебеночный и верхний отсевный слои, а также устранили перепады высот. Параллельно восстанавливали прилегающие газоны.

Теперь бегунам стало удобнее заниматься спортом, а мамы и папы с колясками отдадут должное бесшумному передвижению и легкости, когда не застревают колеса.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отремонтировали три километра проспекта Металлистов.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга