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В парке "Сосновка" отреставрировали покрытия набивных дорожек
Сегодня, 15:05
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В парке "Сосновка" отреставрировали покрытия набивных дорожек

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Работы выполнили вдоль Тихорецкого и Светлановского проспектов.

В петербургском парке "Сосновка" отреставрировали более 4 тыс. квадратных метров покрытий набивных дорожек. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города 7 октября. 

Работы выполнили вдоль Тихорецкого и Светлановского проспектов. Еще одна важная зона – аллея неподалеку от теннисных кортов, завершающий в этом году этап – участок возле спортивно-стрелкового комплекса "Олимпиец". Специалисты заменили нижний щебеночный и верхний отсевный слои, а также устранили перепады высот. Параллельно восстанавливали прилегающие газоны. 

Теперь бегунам стало удобнее заниматься спортом, а мамы и папы с колясками отдадут должное бесшумному передвижению и легкости, когда не застревают колеса. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отремонтировали три километра проспекта Металлистов. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: комитет по благоустройству, сосновка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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