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В Петербурге отремонтировали три километра проспекта Металлистов
Сегодня, 12:31
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В Петербурге отремонтировали три километра проспекта Металлистов

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На объекте выполнили полный цикл работ.

В Красногвардейском районе дорожники отремонтировали участок проспекта Металлистов от Пискаревского проспекта до Якорной улицы. В нормативное состояние привели три километра магистрали, рассказал комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. 

На объекте выполнили полный цикл работ: сделаны люки колодцев, переустановлены бортовые камни, уложено 75 тыс. квадратных метров асфальтобетона, нанесена разметка, а также восстановлено нарушенное благоустройство. В непосредственной близости расположены поликлиники, детские сады, школы и спортивные секции. 

До этого завершили ремонт улицы Корнея Чуковского, а в прошлом году – проспектов Косыгина и Энергетиков, Ржевской улицы и улицы Коммуны. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти продолжается ремонт моста и путепровода на Балашовском шоссе. 

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга 

Теги: крти, проспект металлистов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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