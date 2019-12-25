В Петербурге отремонтировали три километра проспекта Металлистов

На объекте выполнили полный цикл работ.

В Красногвардейском районе дорожники отремонтировали участок проспекта Металлистов от Пискаревского проспекта до Якорной улицы. В нормативное состояние привели три километра магистрали, рассказал комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

На объекте выполнили полный цикл работ: сделаны люки колодцев, переустановлены бортовые камни, уложено 75 тыс. квадратных метров асфальтобетона, нанесена разметка, а также восстановлено нарушенное благоустройство. В непосредственной близости расположены поликлиники, детские сады, школы и спортивные секции.

До этого завершили ремонт улицы Корнея Чуковского, а в прошлом году – проспектов Косыгина и Энергетиков, Ржевской улицы и улицы Коммуны.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти продолжается ремонт моста и путепровода на Балашовском шоссе.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга