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В Ленобласти продолжается ремонт моста и путепровода на Балашовском шоссе
Сегодня, 13:20
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В Ленобласти продолжается ремонт моста и путепровода на Балашовском шоссе

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На переправе завершается подготовка к бетонированию плиты.

В Ленинградской области на автодороге "Зеленогорск — Приморск — Выборг" продолжаются работы на мосту и путепроводе, которые находятся на Балашовском шоссе. Об этом рассказал дорожный комитет региона 16 сентября. 

На переправе завершается подготовка к бетонированию плиты. Затем дорожники уложат асфальт, обустроят тротуар и установят барьерное ограждение, а также подготовят сооружение к открытию движения. На путепроводе через разобранные железнодорожные пути уже обустроены тротуары и сделано покрытие. В дальнейшем планируются работы по укреплению откосов возведенной насыпи. 

Ранее мы рассказывали о том, что завершен ремонт трамвайных путей на мосту Александра Невского. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: ленобласть, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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