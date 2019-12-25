В Ленобласти продолжается ремонт моста и путепровода на Балашовском шоссе

На переправе завершается подготовка к бетонированию плиты.

В Ленинградской области на автодороге "Зеленогорск — Приморск — Выборг" продолжаются работы на мосту и путепроводе, которые находятся на Балашовском шоссе. Об этом рассказал дорожный комитет региона 16 сентября.

На переправе завершается подготовка к бетонированию плиты. Затем дорожники уложат асфальт, обустроят тротуар и установят барьерное ограждение, а также подготовят сооружение к открытию движения. На путепроводе через разобранные железнодорожные пути уже обустроены тротуары и сделано покрытие. В дальнейшем планируются работы по укреплению откосов возведенной насыпи.

Ранее мы рассказывали о том, что завершен ремонт трамвайных путей на мосту Александра Невского.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти