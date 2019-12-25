Посольство РФ иронично указало на противоречие в словах Каллас о Молдавии

Дипломаты указали на ситуацию, которая сохраняется в Приднестровье.

Российское посольство на территории Молдавии с иронией прокомментировало заявление главы европейской дипломатии и политики безопасности Каи Каллас о том, что проблема Приднестровья не является препятствием для вступления постсоветской республики в Европейский союз. Соответствующее заявление отечественные дипломаты сделали через собственный Telegram-канал. Специалисты отметили, что 5 октября иностранная коллега высказалась по ситуации. В результате Москва делает вывод о том, что страны коллективного Брюсселя фактически согласны с присутствием на территории регионального сообщества российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года.

Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Вполне возможно, что озвученный К. Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности. сообщение посольства РФ в Кишиневе

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон говорил своей аудитории о том, что на данный момент республика не может стать членом ЕС в виду того, что приднестровский вопрос все еще не решен. Он призвал к объединению страны и добавил, что важно вести переговоры об интеграции Кишинева с учетом национальных интересов и отстаивать экономические интересы при сохранении статуса постоянного нейтралитета, прописанного в Конституции.

Посольство России ответило президенту Австрии басней про Моську.

Фото: Telegram / Посольство Российской Федерации в Республике Молдова/ Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova