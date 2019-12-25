Посольство России ответило президенту Австрии басней про Моську

Дипломаты напомнили Александеру Ван дер Беллену об истории Ивана Крылова про лающую на слона собаку.

Российское посольство на территории Австрии в ответ на высказывание местного президента Александера Ван дер Беллена о России процитировало строки из басни поэта Ивана Крылова "Слон и Моська". В собственном Telegram-канале дипломаты уточнили, что иностранный лидер выступил на инвестиционном форуме в Вене 14 сентября, где позволил себе назвать нашу страну "карликом, который ведет себя как гигант". Дипломатические представители уверены, что подобные слова не делают чести руководителю страны, чей суверенитет и независимость ранее были гарантированы РФ как преемницей Советского Союза.

Позволим себе напомнить австрийскому президенту, который уже не первый раз неуклюже и невпопад пытается комментировать вопросы внешнеполитической повестки, крылатое выражение из знаменитой басни Ивана Крылова: "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона! дипломаты из России в Австрии

Ульянов ответил президенту Австрии на сравнение России с карликом.

Фото: Telegram / Посольство в Австрии