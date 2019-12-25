Посольство РФ: Москва готова использовать ЯО при попытке изолировать Калининград

Дипломаты рассказали о упреждающих ударах по центрам принятия решений в странах-членах НАТО.

Москва готова задействовать все средства, включая ядерные, для защиты территории Калининградской области от изоляции. Соответствующей информацией поделились российские дипломаты из посольства нашей страны в Ирландии. Специалисты объяснили, что у недружественных государств не должно быть никаких сомнений в том, что Кремль задействует весь свой арсенал для обеспечения безопасности в том случае, если НАТО попытается отделить регион от остальной части РФ. Дипломаты добавили, что при подобном сценарии фиксируется риск вооруженного столкновения с нанесением Москвой упреждающих ударов по центрам принятия решений в страна-членах Североатлантического военного альянса на ранней стадии противостояния.

Появилась информация о том, что НАТО готовит воздушную и морскую блокаду Калининграда и Калининградской области. Это не выдумка, а вопрос, вызывающий серьезную обеспокоенность России. Безответственная и недальновидная европейская политическая элита играет в опасную игру. дипломатическое представительство РФ

В посольстве также обратили внимание общественности на лозунг о якобы существующей российской угрозе, который в ежедневном режиме тиражируется западными СМИ.

Россия предупредила НАТО о рисках столкновения из-за Калининграда.

Фото: Piter.tv