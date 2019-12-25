Посольство РФ в Бельгии сообщила о деятельности блока около госграниц.

Москва предостерегла НАТО от нагнетания обстановки вокруг территории Калининградской области. Соответствующее заявление дипломаты из российского посольства в Бельгии сделали через официальное сообщение. Эксперты заметили, что в Балтийском регионе Североатлантический военный альянс предпринимает попытки сформировать новые угрозы для нашего флота. Также противник разрабатывает планы по военно-политической изоляции водных портов, расположенных в северо-западной части России.

Предупредили, что указанный авантюристический и безответственный курс резко повышает риски прямого вооруженного столкновения с нашей страной. Подчеркнули, что Россия располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии и готова применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения для защиты своей территории в случае попыток стран НАТО изолировать Калининградскую область от остальной части нашей страны. сообщение дипмисии

Российские специалисты заметили, что в январе 2025 года блок начал операцию "Балтийский часовой", которая может быть направлена на обкатку механизмов одностороннего блокирования международного судоходства в регионе. Дополнительно посольство обратило внимание общественности на недавние заявления представителей западных стран о возможностях НАТО совершать удары по военным объектам в Калининградской области, а также на призывы политических деятелей проводить новые военные учения у российских государственных границ.

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Фото: Piter.tv