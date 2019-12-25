С марта 2026 года численность ВС РФ выросла на 49 860 человек.

Российский президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России до более чем 2,44 миллионов человек, включая 1,55 миллионов военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 28 сентября. С конца июля штатная численность составляла 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих, а приказ вступал в законную силу с первого августа. Сейчас же количество людей увеличилось на 15 500 человек.

Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Министерству обороны Российской Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего указа. Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 12 июня 2026 г. №419 "Об установлении штатной численности ВС РФ". текст документа

Напомним, что в марте 2026 года указом президента штатная численность вооруженных сил была установлена на уровне 2 391 770 человек.Уже в июне численность ВС РФ достигла отметки в 2 399 130 человек.

Эксперты прокомментировали выступление Путина на Форуме объединенных культур в Петербурге.

Фото: сайт президента России