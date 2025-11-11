"Лучше этого не делать": Путин на ВЭФ послал Западу тревожный сигнал

Заявление Путина прозвучало как прямой сигнал всем, кто пытается действовать против России.

Президент Владимир Путин высказался о готовности России к любому повороту событий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Его слова Западу нужно воспринимать как жесткое предупреждение по Украине, сообщило Daily Express.

Накануне глава государства в своем заявлении подчеркнул: "Мы должны быть ко всему готовы, и только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать".

Авторы издания назвали эти слова "тревожным предупреждением" Путина, отметив, что они прозвучали в день, когда власти Норвегии по запросу Киева захватили российское научно-исследовательское судно на архипелаге Шпицберген.

Именно на этом фоне предупреждение российского лидера прозвучало как прямой сигнал всем, кто пытается действовать против интересов Москвы. Речь идет о серьезных последствиях для тех, кто решил перейти границы дозволенного.

Ранее стало известно, что Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией, в Москве негативно прокомментировали такое взаимодействие Североатлантического военного альянса.

Фото: сайт Кремля