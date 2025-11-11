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"Лучше этого не делать": Путин на ВЭФ послал Западу тревожный сигнал
Сегодня, 12:24
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"Лучше этого не делать": Путин на ВЭФ послал Западу тревожный сигнал

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Заявление Путина прозвучало как прямой сигнал всем, кто пытается действовать против России.

Президент Владимир Путин высказался о готовности России к любому повороту событий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Его слова Западу нужно воспринимать как жесткое предупреждение по Украине, сообщило Daily Express.

Накануне глава государства в своем заявлении подчеркнул: "Мы должны быть ко всему готовы, и только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать".

Авторы издания назвали эти слова "тревожным предупреждением" Путина, отметив, что они прозвучали в день, когда власти Норвегии по запросу Киева захватили российское научно-исследовательское судно на архипелаге Шпицберген.

Именно на этом фоне предупреждение российского лидера прозвучало как прямой сигнал всем, кто пытается действовать против интересов Москвы.  Речь идет о серьезных последствиях для тех, кто решил перейти границы дозволенного. 

Ранее стало известно, что Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией, в Москве негативно прокомментировали такое взаимодействие Североатлантического военного альянса.

Фото: сайт Кремля

Теги: владимир путин, вэф 2026, запад, путин вэф
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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