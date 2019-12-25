США пригласили Путина на саммит G20 в Майами

США рассматривают приглашение Путина на G20 как возможность диалога с другими странами.

Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Майами 14-15 декабря. Об этом заявил американский госсек Марко Рубио, сообщило РИА Новости.

По словам политика, американская сторона считает, что для Путина "это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами".

Рубио также допустил встречу российского лидера с Дональдом Трампом на саммите. Генсек отметил, что США открыты к диалогу с Россией, поэтому Вашингтон надеется, что Путин примет приглашение.

Ранее в МИД РФ заявили, что США хотят видеть Путина на саммите G20. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что вопрос поездки на саммит еще не обсуждался.

В последний раз Путин и Трамп встречались 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа. Переговоры длились почти три часа. Главной темой саммита стало урегулирование конфликта на Украине.

Фото: сайт Кремля