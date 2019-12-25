Десантник Фантом спас больше 400 жизней под Ореховом

До службы боец окончил Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России.

Санитарный инструктор 247-го гвардейского десантно-штурмового полка спас более 400 человек на Ореховском направлении в Запорожской области. Историей подвига поделилось Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что гвардии сержант Никита Зайцев с позывным Фантом, служит санинструктором 247-го гвардейского Кавказского казачьего десантно-штурмового полка. До службы в ВДВ он закончил Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России.

Изначально Зайцев служил пулеметчиком в штурмовом подразделении, но в боевых условиях регулярно помогал раненым. Командир роты узнал о его образовании и перевел его в медицинский взвод.

За время службы Фантом оказывал помощь не только раненым мирным жителям, но и взятым в плен военнослужащим ВСУ. За проявленную отвагу Зайцев был награжден орденом Мужества. Сейчас он продолжает выполнять задачи на Ореховском направлении.

Ранее мы сообщали, что боец закрыл собой 11-летнего мальчика от дрона ВСУ.

Фото: Минобороны