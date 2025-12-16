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Боец закрыл собой 11-летнего мальчика от дрона ВСУ
Сегодня, 9:43
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Боец закрыл собой 11-летнего мальчика от дрона ВСУ

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Ребенок попал под налет FPV-дрона.

Спасение произошло в фронтовом городе Родинское в Донецкой Народной Республике. Боец группировки войск "Центр" закрыл собой 11-летнего мальчика, в которого летел украинский БПЛА, сообщил ТАСС.

Военнослужащий Артем Якут вместе со своим взводом проводили эвакуацию мирных жителей. В какой-то момент на ребенка стал целится беспилотник ВСУ, рядом оказался боец, который сразу же закрыл его собой.  Это спасло жизнь ребенку, сам военный получил осколочные ранения.

Приходилось собой закрывать мальчика этого, потому что дрон заходил на удар, и он не особо выбирал, куда ему бить. И наши бойцы дрон уничтожили.

Артем Якут, заместитель военного коменданта полка

После атаки ВСУ ребенка эвакуировали в  безопасное место.

Ранее мы сообщали о подвиге другого российского бойца. Солдат накрыл собой военного врача и спас ему жизнь во время удара дрона.

Фото: Минобороны РФ

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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