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Боец накрыл собой военного врача и спас его от дрона ВСУ
Сегодня, 10:23
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Боец накрыл собой военного врача и спас его от дрона ВСУ

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Разведывательный беспилотник ВСУ заметил группу, которая перемещалась между позициями.

В зоне военной специальной операции российский боец накрыл собой военного врача и спас ему жизнь во время удара дрона Вооруженных сил Украины. Врач поделился подробностями спасения с порталом "Мое! Online".

По его словам, когда военнослужащие перебегали между позициями, их заметил вражеский БПЛА-разведчик противника. После этого началась атака.

Медик отметил, что военнослужащий из Белгородской области буквально затолкал его в укрытие, а в момент взрыва накрыл собой. Тем самым, боец спас врача, а сам получил осколочное ранение. У медика также были легкие повреждения.

После атаки раненого солдата оперативно эвакуировали, он выжил. Военный врач также уже вернулся на передовую и продолжает выполнять свои обязанности.

Ранее медик с позывным Каспер рассказал, как на фронте спасают российских и украинских военных.

Фото: Минобороны

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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