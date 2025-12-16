Боец накрыл собой военного врача и спас его от дрона ВСУ

Разведывательный беспилотник ВСУ заметил группу, которая перемещалась между позициями.

В зоне военной специальной операции российский боец накрыл собой военного врача и спас ему жизнь во время удара дрона Вооруженных сил Украины. Врач поделился подробностями спасения с порталом "Мое! Online".

По его словам, когда военнослужащие перебегали между позициями, их заметил вражеский БПЛА-разведчик противника. После этого началась атака.

Медик отметил, что военнослужащий из Белгородской области буквально затолкал его в укрытие, а в момент взрыва накрыл собой. Тем самым, боец спас врача, а сам получил осколочное ранение. У медика также были легкие повреждения.

После атаки раненого солдата оперативно эвакуировали, он выжил. Военный врач также уже вернулся на передовую и продолжает выполнять свои обязанности.

Ранее медик с позывным Каспер рассказал, как на фронте спасают российских и украинских военных.

Фото: Минобороны