Более 1,5 млн россиян будут голосовать дистанционно

Еще 100 тыс. человек решили голосовать не по месту регистрации.

В России онлайн-формат для сентябрьских выборов выбрали более 1,5 млн избирателей, еще 100 тыс. человек решили голосовать не по месту регистрации, пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Порядка 375 тыс. граждан воспользовались "Мобильным избирателем". Данный механизм позволяет проголосовать не на участке по месту регистрации, а там, где человеку будет удобнее. Заявления продолжают принимать.

Напомним, 18-20 сентября россияне проголосуют за депутатов Государственной думы и парламента.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург продолжает подготовку к сентябрьским выборам. Избиркомам уже передали помещения для голосования.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)