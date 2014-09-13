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Более 1,5 млн россиян будут голосовать дистанционно
Вчера, 15:56
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Более 1,5 млн россиян будут голосовать дистанционно

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Еще 100 тыс. человек решили голосовать не по месту регистрации.

В России онлайн-формат для сентябрьских выборов выбрали более 1,5 млн избирателей, еще 100 тыс. человек решили голосовать не по месту регистрации, пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на председателя ЦИК Эллу Памфилову. 

Порядка 375 тыс. граждан воспользовались "Мобильным избирателем". Данный механизм позволяет проголосовать не на участке по месту регистрации, а там, где человеку будет удобнее. Заявления продолжают принимать. 

Напомним, 18-20 сентября россияне проголосуют за депутатов Государственной думы и парламента. 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург продолжает подготовку к сентябрьским выборам. Избиркомам уже передали помещения для голосования. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: голосование, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости России,

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