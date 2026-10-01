На восстановление особняка Миллера в Петербурге выделили 768 млн рублей

Петербургский особняк Миллера планировали отреставрировать.

Загоревшийся вечером 1 октября особняк К. Л. Миллера возле Исаакиевского собора в Петербурге планировали восстановить за 768 млн руб. На эти цели Банк ДОМ.РФ заключил договор с компанией "ТАС" о предоставлении кредита. Информация о финансировании была опубликована организацией в марте 2026 года.

Проект предусматривал комплексную реставрацию исторического здания и его приспособление для современного использования. После завершения работ в особняке и доходном доме К. Л. Миллера планировали разместить жилье. Окончание реставрации намечали на конец 2027 года.

Здание возвели в 1872 году по проекту академика архитектуры Фердинанда Миллера. Особняк выполнен в стиле эклектики и является объектом культурного наследия. Внутри сохранились исторические элементы, в том числе лепной декор, камины, изразцовая отделка и детали из натурального дерева.

Пожар в неэксплуатируемом здании на Исаакиевской площади, 3 начался 1 октября. Сообщение о возгорании поступило в 20:11. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м, а примерно через час после начала возгорания ему присвоили ранг № 3.

К ликвидации огня привлекли 165 человек личного состава и 37 единиц техники. В том числе от МЧС России на месте работают 125 сотрудников и 25 единиц техники. По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.

Видео: Вконтакте/Василина Гагарина