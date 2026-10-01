Пожар на Исаакиевской площади в Петербурге распространился на 450 кв. метров

Ранг пожара на Исаакиевской площади повысили до третьего номера.

Вечером 1 октября в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в неэксплуатируемом здании на Исаакиевской площади, дом 3. Сообщение о возгорании поступило в 20:11.

Огонь распространился на площади 450 кв. метров. В 20:26 пожару присвоили ранг № 2, а в 21:12 его повысили до номера 3.Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации возгорания привлекли 78 человек личного состава и 20 единиц техники. От МЧС России на месте работают 54 сотрудника и 12 единиц техники.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб в ночном пожаре на Светлановском проспекте.

Видео: Telegram/"112"