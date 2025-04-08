В России сократили список олимпиад для поступления в вузы

Вместо 83 таких олимпиад стало 60.

Перечень школьных олимпиад, победители которых получали право на приоритетное зачисление в высшие учебные заведения, сократили по решению Минобрнауки, Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская в интервью ИС "Вести".

По словам Ямпольской, приемной кампании-2026 столкнулась с некоторыми проблемами из-за огромного количества олимпиад и их победителей и призеров, которые вступали в конкуренцию с детьми, получивших наивысшие баллы в ходе Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В соответствии с вновь подписанным приказом количество олимпиад теперь не 83, оно сокращено более чем на четверть, их 60. Елена Ямпольская, советник президента

В дальнейшем, по ее мнению, необходимо предусмотреть формат учета результатов этих олимпиад при поступлении. Например, это может быть некое количество дополнительных баллов, чтобы эти мероприятия не подменяли собой сдачу ЕГЭ, объяснила Ямпольская.

Ранее мы сообщали, что петербургские победители школьных олимпиад получат 110 млн рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)