В Петербурге ужесточили контроль за выгулом собак после серии нападений

Только за первые 5 месяцев 2026 года зарегистрировано 2216 случаев укусов, из них 15% пришлось на детей.

В Петербурге продолжается активная работа по контролю за соблюдением правил выгула собак. Только с начала 2026 года за нарушения уже вынесено 351 постановление и составлено 43 административных протокола. Общая сумма назначенных штрафов превысила 830 тысяч рублей.

Поводом для усиления контроля стала серия инцидентов, в том числе недавнее нападение на пенсионерку. Женщина выгуливала свою собаку, когда на нее набросился крупный пес породы кане-корсо без намордника и на длинном поводке. 60-летняя петербурженка получила серьезные травмы – вывих и переломы. Владелец агрессивной собаки не оказал пострадавшей никакой помощи. По иску прокурора Фрунзенского района суд обязал владельца выплатить компенсацию в размере 279 тысяч рублей за лечение и моральный вред.

Проблема нападений собак на людей остается актуальной. Только за первые 5 месяцев 2026 года зарегистрировано 2216 случаев укусов, из них 15% пришлось на детей. По итогам 2025 года общее число укусов составило 5921 случай.

С 20 ноября 2025 года в Петербурге вступили в силу обновленные правила выгула собак. Основное требование – собаки выше 40 см в холке должны выгуливаться на поводке и в наморднике.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский бизнес просит пересмотреть правила содержания минипигов.

Фото: Piter.TV