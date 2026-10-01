Директор Школы креативной экономики СПбГУ оценил перспективы отрасли

Петербург исторически остаётся гастрономической столицей страны и входит в Сеть творческих городов ЮНЕСКО именно по этому направлению.

Глава комитета по развитию туризма в Северной столице Евгений Панкевич заявил, что всё большую роль в развитии городской туристической сферы играют креативные индустрии. В Петербурге ежегодно открываются новые пространства и запускаются проекты, становящиеся мощными точками притяжения как для жителей, так и для гостей. Директор Школы креативной экономики СПбГУ, автор и ведущий подкаста "КультТех" Данил Толмачёв рассказал изданию "Вечерний Санкт-Петербург" о текущем уровне креативной экономики Города на Неве и направлениях её развития.

Толмачёв сообщил, что сегодня Петербург является одним из лидеров креативной экономики в стране, уступая только Москве. По его словам, доля креативных индустрий в валовом региональном продукте составляет около 4,6–4,8%, что подтверждает официальная статистика. Он отметил, что недавно Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики в России до 2036 года, которая предполагает рост доли отрасли в ВВП страны до 6% к 2030 году и до 7,7% к 2036 году. Эксперт подчеркнул, что цель довольно амбициозная, но вполне достижимая, указывая на динамику последних лет: с 2020 по 2025 год объём креативной экономики в стране вырос почти на 56% без учёта инфляции. Толмачёв добавил, что Петербург здесь не исключение, напротив, город задаёт темп этого роста и существенно влияет на развитие отрасли.

Отвечая на вопрос о наиболее развитых направлениях, Толмачёв выделил гастрономию, туризм, геймдев и IT. Он пояснил, что Петербург исторически остаётся гастрономической столицей страны и входит в Сеть творческих городов ЮНЕСКО именно по этому направлению. Отдельно эксперт выделил геймдев, называя Санкт-Петербург столицей отечественной разработки видеоигр, где базируется студия Battlestate Games, создатель Escape from Tarkov. Толмачёв привёл данные, что рынок геймдева в городе в прошлом году вырос на 21% и превысил 33 миллиарда рублей. Также он отметил сильную концентрацию IT-компаний и специалистов. При этом Толмачёв считает, что больше внимания стоит уделять среднему сегменту бизнеса, так как устойчивых средних компаний, создающих основную массу рабочих мест, пока не так много. Он объясняет, что в образовательных программах СПбГУ делается упор на подготовку управленцев, способных выводить проекты на новый уровень.

Говоря об отношении петербуржцев к сектору, Толмачёв констатирует растущий интерес, подтверждаемый цифрами: спрос на цифровые креативные услуги за последние полгода вырос более чем на 20%. Однако он честно признаётся, что конкуренция за рабочие места усиливается: если несколько лет назад на одну IT-вакансию приходилось около 8–9 резюме, то сейчас эта цифра выросла до 20 и более. Толмачёв отмечает, что часть специалистов выбирает более предсказуемые инженерные направления, и называет это нормальным этапом "взросления" отрасли, требующим реальной квалификации. Он настаивает на важности подготовки профессионалов высокого класса, способных управлять процессами.

Оценивая поддержку со стороны властей, Толмачёв сообщил, что в мае в Петербурге приняли закон о развитии креативных индустрий, закрепив эту сферу на законодательном уровне. Он перечислил меры поддержки: гранты для предпринимателей, льготы на аренду помещений и программу "Сертификат на пошив" для компенсации расходов дизайнеров. Эксперт добавил, что город проводит профильные форумы, такие как Международный Форум креативных индустрий городов ЮНЕСКО. Толмачёв выразил уверенность, что именно синергия города, бизнеса и образования даёт индустрии по-настоящему устойчивый рост.

Фото: пресс-служба СПбГУ