Сбер и Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского заключили соглашение о партнёрстве в образовании

Стороны договорились создать условия для интеграции передовых цифровых компетенций в учебный процесс и научную деятельность.

Сбер и Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и начальник Военно-космической академии Анатолий Нестечук. Фокус совместной работы будет направлен на развитие образовательных программ и реализацию культурно-патриотических инициатив.

Стороны договорились создать условия для интеграции передовых цифровых компетенций в учебный процесс и научную деятельность. Параллельно с этим Сбер и академия займутся проработкой перспективных технологий и экспертизой результатов научных исследований и прикладных экспериментов. Кроме того, в планах — совместные мероприятия: семинары, конференции, круглые столы, симпозиумы и выставки, а также тематические конкурсы для талантливой студенческой молодёжи.

Академия имени А.Ф. Можайского – флагман в области военно-космической деятельности, вуз, который готовит специалистов с уникальными компетенциями в области точных наук. В рамках нашего соглашения Сбер планирует делиться своим опытом использования искусственного интеллекта, анализа данных и кибербезопасности, предлагать обучение на реальных кейсах. Всё это позволит вузу повысить практико-ориентированность учебного процесса, а банку – привлекать в свои гражданские подразделения наиболее мотивированных и талантливых выпускников. Кроме того, военная инфраструктура с её жёсткими требованиями к отказоустойчивости и безопасности может стать хорошей платформой для обкатки новых финтех-решений перед их внедрением. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сегодня обеспечение обороноспособности и технологического суверенитета страны требует от офицеров не просто понимания, а глубокого владения передовыми цифровыми технологиями. Синтез нашей фундаментальной военно-космической школы и уникальных компетенций Сбера позволит нам готовить элиту, способную гарантировать безопасность России на самых сложных рубежах — в космосе и киберпространстве. Анатолий Нестечук, начальник Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

Перечень направлений и форм сотрудничества не ограничивается подписанным документом и может расширяться по мере реализации партнёрства.

Фото: официальный сайт Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского