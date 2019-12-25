Сбер осветил центр Санкт-Петербурга в честь своего 185-летия

Инсталляция "185 "световых" cо Сбером будет работать все три дня фестиваля с 19:00 до 22:00. Вход свободный.

Одним из главных объектов большого праздника медиаискусства Digital Rain, который проходит с 25 по 27 сентября в Петербурге, стала инсталляция "185 "световых" со Сбером вокруг Александровской колонны на Дворцовой площади.

Лучи инсталляции устремлены вертикально вверх, они подчеркивают архитектурную доминанту площади и формируют новый визуальный образ исторического центра Петербурга.

Что символизирует объект? Свет — это движение. Он не останавливается и не поворачивает назад. Лучи, которые поднимутся над Дворцовой, демонстрируют связь прошлого и будущего, Земли и космоса, напоминая, что искусство — универсальный язык, который понятен вне границ и измерений.

Сбер появился в Петербурге 185 лет назад. За это время банк прошел путь от сберегательных касс до технологической компании. Менялись города, технологии и сама жизнь. Сбер менялся вместе с ними. Свет, который зажжется на Дворцовой, — образ этой энергии, идей и технологий. Приглашаем всех получить новые впечатления на всех доступных площадках фестиваля Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Инсталляция "185 "световых" cо Сбером будет работать все три дня фестиваля с 19:00 до 22:00. Вход свободный.

Также жители и гости города могут увидеть мэппинг-шоу Сбера на фасаде Большого Гостиного Двора в сопровождении музыкантов разных стилей. Инсталляцию можно наблюдать со стороны Невского проспекта с 20:00 до 22:00 все три дня фестиваля.

Фото: пресс-служба Сбера