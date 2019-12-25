Родители пожаловались на сообщения учителей в нерабочее время в школе Петербурга

В школе Красносельского района Петербурга объявили предостережение из-за жалоб родителей.

Комитет по образованию Петербурга объявил предостережение школе №383 Красносельского района после жалоб родителей на действия педагогов. Об этом сообщает "МК в Питере" со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Поводом для разбирательства стали обращения семей школьников. Родители сообщили, что учителя направляли им сообщения в мессенджерах по вопросам учебного процесса в нерабочее время. Заявители расценили такие обращения как психологическое давление.

Проверка показала, что в действиях педагогов могли присутствовать нарушения требований профессиональной этики. Закон "Об образовании" обязывает учителей соблюдать правовые, нравственные и этические нормы.

По итогам разбирательства Комитет по образованию потребовал от руководства школы усилить контроль за соблюдением требований профессиональной этики педагогами и сотрудниками администрации.

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