Путин назвал культуру основой международного диалога на форуме в Петербурге

Путин назвал форум объединенных культур ключевой площадкой для диалога.

Президент России Владимир Путин назвал Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур одной из ключевых площадок для диалога и обмена опытом. Об этом он заявил на торжественном вечере, посвященном открытию XII форума.

По словам президента, участники мероприятия обсуждают конкретные вопросы сферы культуры, а выработанные ими идеи и решения должны быть доступны широкому кругу специалистов. Путин также отметил, что культура должна быть доступна каждому, а не оставаться привилегией.

Глава государства рассказал о действующих программах поддержки культуры, в том числе "Пушкинской карте" и "Душе России". Отдельно он отметил создание цифровых архивов фотографий и документов. По его словам, такие проекты позволяют сохранять историю через конкретные судьбы людей и события.

Во время выступления Путин также отметил культурное разнообразие Петербурга, которое отражает различные традиции, творческие школы и мировоззрения. По его словам, форум может оставить после себя практические инструменты для решения задач в сфере культуры, включая развитие музеев, реставрацию и сохранение культурного наследия.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября. Торжественный вечер состоялся на второй сцене Мариинского театра и завершился концертом симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.

Фото: сайт Кремля