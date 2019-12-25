Смольный поздравил первокурсников Петербурга с началом студенческой жизни

Беглов рассказал о числе студентов в вузах и колледжах Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил студентов с Днем первокурсника. Он отметил, что город остается одним из крупнейших научно-образовательных центров России.

По словам Беглова, ежегодно в петербургские вузы поступают более 100 тысяч человек на всех формах обучения. В этом году колледжи города приняли более 29 тысяч студентов.

Всего в вузах и колледжах Петербурга сейчас учатся более 500 тысяч человек. Губернатор отметил, что молодые специалисты будут востребованы для развития экономики, внедрения новых технологий и формирования кадрового потенциала ключевых отраслей.

Для студентов в городе доступны возможности заниматься наукой, творчеством, спортом, волонтерством и участвовать в строительных отрядах. Ежегодно Петербург проводит более 20 научно-образовательных конкурсов для молодых исследователей. Более 1900 человек получают городскую поддержку в виде стипендий, грантов, премий и субсидий.

Главное мероприятие ко Дню первокурсника прошло 23 сентября в концертном зале "Аврора". Для студентов подготовили выступления творческих коллективов, интерактивные площадки и мастер-классы.

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Фото: Piter.TV