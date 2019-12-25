Путин заслушал доклад Беглова о крупных инфраструктурных проектах Петербурга

Беглов рассказал Путину о строительстве мостов и дорог в Петербурге.

Президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Петербурга Александра Беглова о реализации крупных инфраструктурных проектов города. Встреча состоялась 25 сентября.

Одной из главных тем стало развитие транспортной системы Петербурга. В городе готовят инфраструктуру к запуску высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва, строят новые мосты и развивают трамвайное сообщение. Для будущего терминала ВСМ город проектирует несколько магистралей. До 2027 года планируется завершить проектирование дороги до Софийской улицы, новой площади у Лиговского проспекта, продления Днепропетровской и других улиц. Основные строительные работы намечены на 2027–2030 годы.

Продолжается развитие мостовой инфраструктуры. Надвижка пролетов Цимбалинского путепровода уже завершена, открыть по нему рабочее движение планируют в 2027 году. Большой Смоленский мост пропускает суда, а автомобильное движение по нему рассчитывают запустить в 2027 году. Полностью завершить строительство объекта планируют в 2028-м.

В составе Широтной магистрали скоростного движения началось строительство еще одного разводного моста. Также в планах Ново-Адмиралтейский и Арсенальный мосты. В составе КАД-2 предусмотрено строительство вантового перехода через Неву длиной 1269 метров. Продолжается строительство трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. Первый участок уже работает, второй готов на 98 %. Запуск движения до Славянки запланирован на четвертый квартал 2026 года. После завершения проекта линия сможет перевозить до 36 тыс. пассажиров в сутки.

Кроме того, на Петровской косе планируют построить межвузовский яхт-клуб площадью 12,9 га. В состав комплекса войдут учебная и спортивная базы, музей и эллинг. Открытие объекта намечено на 2029 год.

Фото: пресс-служба Смольного