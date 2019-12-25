  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После карантина заработала петербургская школа №39
Сегодня, 14:58
97
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После карантина заработала петербургская школа №39

0 0

По данным городского комитета по образованию, в поликлинике были обследованы свыше 700 детей.

В Невском районе Петербурга после карантина вновь открылась школа №39, где произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом пишет 16 февраля spb.aif.ru

По данным городского комитета по образованию, в поликлинике были обследованы свыше 700 детей. У 84 ребят обнаружили норовирус, сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Тем временем проверки продолжатся: Роспотребнадзор взял пробы питьевой и горячей воды в учебном заведении. 

О вспышке заболевания стало известно в начале месяца, школу закрывали. Норовирус подхватили и сотрудники образовательного учреждения. 

Ранее на Piter.TV: врач объяснила, как есть блины без вреда для здоровья. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: инфекция, карантин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии