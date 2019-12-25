После карантина заработала петербургская школа №39

По данным городского комитета по образованию, в поликлинике были обследованы свыше 700 детей.

В Невском районе Петербурга после карантина вновь открылась школа №39, где произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом пишет 16 февраля spb.aif.ru.

По данным городского комитета по образованию, в поликлинике были обследованы свыше 700 детей. У 84 ребят обнаружили норовирус, сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Тем временем проверки продолжатся: Роспотребнадзор взял пробы питьевой и горячей воды в учебном заведении.

О вспышке заболевания стало известно в начале месяца, школу закрывали. Норовирус подхватили и сотрудники образовательного учреждения.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)