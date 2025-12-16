Беглов уволил главу Управления социального питания Петербурга

Губернатор Александр Беглов освободил Алёну Мироненко от должности начальника Управления социального питания с 15 июня 2026 года. Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя Маргариту Коршунову. Управление отвечает за питание в школах, больницах и соцучреждениях.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял кадровое решение в отношении Управления социального питания. С 15 июня 2026 года от должности начальника ведомства освобождена Алёна Мироненко.

Уже с 16 июня временное исполнение обязанностей руководителя управления возложено на заместителя начальника ведомства Маргариту Коршунову. Управление социального питания отвечает за организацию питания в образовательных, медицинских и социальных учреждениях города.

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Фото: пресс-служба Смольного