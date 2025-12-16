Беглов уволил главу Управления социального питания Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял кадровое решение в отношении Управления социального питания. С 15 июня 2026 года от должности начальника ведомства освобождена Алёна Мироненко.
Уже с 16 июня временное исполнение обязанностей руководителя управления возложено на заместителя начальника ведомства Маргариту Коршунову. Управление социального питания отвечает за организацию питания в образовательных, медицинских и социальных учреждениях города.
Ранее Piter.TV сообщал, что более 100 тыс. раз сдали кровь петербуржцы за год.
Фото: пресс-служба Смольного
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