В Петербурге задержали треш блогеров после убийства голубя

В настоящее время проводится проверка по статье о жестоком обращении с животными.

В Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, снявших на видео жестокое убийство голубя. В отношении них проводится проверка.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух молодых людей, причастных к жестокому убийству голубя, видеозапись которого ранее распространилась в социальных сетях. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее информации, задержанные являются уроженцами Курганской области. Как ранее сообщали СМИ, инцидент произошел возле станции метро "Лиговский проспект". После публикации ролика один из участников сначала принес извинения за произошедшее, однако позже заявил, что считает свои действия правильными.

После широкого распространения записи в интернете молодых людей доставили в отдел полиции. Их задержали на 48 часов.

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Фото: Piter.TV