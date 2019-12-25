  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы задержали зачинщика драки в хостеле на улице Марата
Сегодня, 15:27
132
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы задержали зачинщика драки в хостеле на улице Марата

0 0

50-летнему пострадавшему понадобилась помощь медиков, и его госпитализировали в больницу.

Росгвардейцы задержали в Центральном районе мужчину, который устроил драку в хостеле на улице Марата. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

В гостинице вечером 20 июля между двумя постояльцами произошла ссора, переросшая в потасовку. Узнав о конфликте, администратор воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны, поймавший 42-летнего напавшего. А 50-летнему пострадавшему понадобилась помощь медиков, и его госпитализировали в больницу. 

Задержанного, находящегося под административным надзором за ранее совершенное правонарушение, увезли в 28-й отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что избиение школьницы в Приморском районе обернулось уголовным делом. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии