В Ленобласти за выходные произошло 224 ДТП, погиб один человек

В Петербурге за выходные случилось 598 аварий — один погибший.

Госавтоинспекция опубликовала сводку ДТП за выходные 7–9 августа. В Ленинградской области зарегистрировали 224 аварии, в 13 из них пострадал 21 человек, включая пятерых детей. Один взрослый погиб.

В Петербурге произошло 598 ДТП, в 36 авариях пострадали 34 взрослых и два ребёнка. Жертвой стала одна женщина.

Итого за три дня в двух регионах — более 820 аварий, два погибших и почти 60 пострадавших, из них семь детей.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист пострадал в ДТП с Камазом в Ленобласти.

Фото: Piter.TV