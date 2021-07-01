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В Ленобласти за выходные произошло 224 ДТП, погиб один человек
Вчера, 22:14
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В Ленобласти за выходные произошло 224 ДТП, погиб один человек

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В Петербурге за выходные случилось 598 аварий — один погибший.

Госавтоинспекция опубликовала сводку ДТП за выходные 7–9 августа. В Ленинградской области зарегистрировали 224 аварии, в 13 из них пострадал 21 человек, включая пятерых детей. Один взрослый погиб.

В Петербурге произошло 598 ДТП, в 36 авариях пострадали 34 взрослых и два ребёнка. Жертвой стала одна женщина.

Итого за три дня в двух регионах — более 820 аварий, два погибших и почти 60 пострадавших, из них семь детей.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист пострадал в ДТП с Камазом в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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