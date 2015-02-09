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Мотоциклист пострадал в ДТП с Камазом в Ленобласти
Сегодня, 15:23
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Мотоциклист пострадал в ДТП с Камазом в Ленобласти

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Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

На трассе в Ленинградской области произошло столкновение мотоцикла Honda и грузовика Камаз. Байкера госпитализировали с тяжелыми травмами.

На одной из трасс Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла Honda и грузового автомобиля Камаз.

По предварительным данным, водитель мотоцикла потерял управление, после чего транспортное средство вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком.

По информации очевидцев, мотоциклист получил открытый перелом правой голени и другие травмы. Пострадавший находился в сознании, когда его доставили в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что на внутренней стороне КАД в смертельном ДТП погиб пешеход.

Фото: пресс-служба ГАИ 

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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