Мотоциклист пострадал в ДТП с Камазом в Ленобласти

На трассе в Ленинградской области произошло столкновение мотоцикла Honda и грузовика Камаз. Байкера госпитализировали с тяжелыми травмами.
На одной из трасс Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла Honda и грузового автомобиля Камаз.
По предварительным данным, водитель мотоцикла потерял управление, после чего транспортное средство вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком.
По информации очевидцев, мотоциклист получил открытый перелом правой голени и другие травмы. Пострадавший находился в сознании, когда его доставили в больницу.
Ранее мы сообщили о том, что на внутренней стороне КАД в смертельном ДТП погиб пешеход.
Фото: пресс-служба ГАИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все