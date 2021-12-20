Около 200 водомётов без насосов заработали в Петергофе 303 года назад

15 августа 1723 года Пётр Первый открыл Петергоф.

303 года назад, 15 августа 1723 года, состоялось торжественное открытие Петергофа. В этот день Пётр Первый представил иностранным послам и соотечественникам Нижний парк, фонтаны, Большой каскад, Морской канал, дворцы Монплезир и Марли.

Губернатор Александр Беглов напомнил, что резиденция была задумана как памятник победе в Северной войне. Автором идеи стал сам Пётр — ему принадлежат первые эскизы. Двести водомётов работали благодаря уникальной самотёчной системе без насосов.

Петергоф пережил расцвет, революцию и оккупацию в годы войны, но был восстановлен. Сегодня музей-заповедник — столица фонтанов и один из главных культурных центров страны. В 2024 году завершилась первая за 50 лет комплексная реставрация Верхнего сада: восстановлены фонтаны "Межеумный" и "Дубовый", солнечные часы и водоподводящая система.

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Фото: Piter.TV