Пять случаев кори выявили среди учеников школы в Невском районе

В школе Невского района Петербурга выявили пять случаев кори.

В школе №717 Невского района Петербурга выявили пять случаев кори среди учащихся. Заболевания зарегистрировали с 23 по 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

Специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование. В школе и по местам проживания заболевших определят круг контактных лиц, за ними установят медицинское наблюдение.

Контактных учеников, которые ранее не болели корью и не имеют прививки, временно отстранили от посещения школы. Им также проведут вакцинацию против инфекции.

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Фото: Piter.TV