До 6 баллов выросли пробки в Петербурге из-за перекрытий в центре

Перекрытия в центре Петербурга спровоцировали пробки до 6 баллов.

Вечером 25 сентября загруженность дорог в центре Петербурга достигла 6 баллов. Автомобилисты столкнулись с ограничениями движения сразу на нескольких улицах.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", проехать нельзя на ряде центральных магистралей. Ограничения действуют на улице Труда, набережной Крюкова канала, Поцелуевом мосту, улице Глинки, Минском переулке, улицах Союза Печатников и Декабристов.

Также перекрыты участки Конногвардейского бульвара, Галерной улицы, Вознесенского проспекта, Большой Морской улицы, набережной Мойки и переулка Пирогова.

Затруднения движения отмечены на Невском проспекте, Садовой улице, Адмиралтейском проспекте, Гороховой улице, набережной канала Грибоедова и Большой Конюшенной улице.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)